МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

Снижение производительности в Европе затронуло все сферы экономики, включая и высокотехнологичные, и традиционные. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).
В документе подчеркивается, что «спад производительности охватывает все сегменты» — как технологическую отрасль, так и не связанную с ней. Это связано с недостаточным темпом создания новых предприятий и вялым развитием уже функционирующих компаний.
По оценкам МВФ, эти проблемы характерны для всех стран Европейского региона и усугубляются вопросами, связанными с энергетической безопасностью и экономическим разделением.
Также отмечается, что рост частных инвестиций остается ограниченным из-за медленного смягчения финансовых условий в европейских странах.