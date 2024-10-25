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МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

Эта проблема усугубляются вопросами, связанными с энергобезопасностью и экономическим разделением.

Источник: Аргументы и факты

Снижение производительности в Европе затронуло все сферы экономики, включая и высокотехнологичные, и традиционные. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

В документе подчеркивается, что «спад производительности охватывает все сегменты» — как технологическую отрасль, так и не связанную с ней. Это связано с недостаточным темпом создания новых предприятий и вялым развитием уже функционирующих компаний.

По оценкам МВФ, эти проблемы характерны для всех стран Европейского региона и усугубляются вопросами, связанными с энергетической безопасностью и экономическим разделением.

Также отмечается, что рост частных инвестиций остается ограниченным из-за медленного смягчения финансовых условий в европейских странах.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что БРИКС превосходит ЕС по экономическим показателям, поэтому объединение вызывает интерес многих стран.