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В центре Омска появилась новостройка переменной этажности

Общая площадь объекта составляет более 11,7 тысячи квадратных метров.

Источник: Om1 Омск

На улице Гусарова введён в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, новостройка представляет собой здание переменной этажности — 16−17 этажей. Общая площадь объекта составляет более 11,7 тысячи кв. м, а площадь жилых помещений — свыше 7,8 тысячи кв. м.

«В доме расположено 145 квартир: 87 — однокомнатных, 30 — двухкомнатных, 28 —трёхкомнатных. Здание оборудовано четырьмя лифтами», — рассказал глава города.

Застройщиком новостройки выступило ООО «Финансово-строительная компания “Трест № 4”.

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