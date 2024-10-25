В центре Омска появилась новостройка переменной этажности

На улице Гусарова введён в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, новостройка представляет собой здание переменной этажности — 16−17 этажей. Общая площадь объекта составляет более 11,7 тысячи кв. м, а площадь жилых помещений — свыше 7,8 тысячи кв. м.