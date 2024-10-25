Дорожное покрытие мостов ремонтируют в Иркутске

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, специалисты обновляют сразу несколько объектов в Правобережном и Свердловском округах.
«Сегодня завершили асфальтирование Иркутного моста. Продолжаем работы на мосту через Каю. Также в ближайшее время приведем в порядок путепровод над железнодорожным переездом в районе станции Кая, — прокомментировал председатель комитета городского обустройства мэрии Сергей Чертков. — Большинство работ должны были завершить сегодня ночью, однако произошла поломка оборудования на асфальтобетонном заводе. Для того чтобы выполнить задачи как можно скорее, оперативно закупили материалы у другого предприятия».
Ремонт организован с учетом обращений жителей. Провести его в этом году удалось за счет экономии средств городского бюджета. Мероприятия направлены на улучшение дорожной ситуации в областном центре. С этой же целью было восстановлено покрытие на Челябинской.
«При реконструкции трубопроводов КОС правого берега во время проведения вибрационных работ по погружению и извлечению шпунтов произошла усадка основания и просадка проезжей части на участке в районе Покровской развязки. ООО “Энергострой” проводит восстановительные работы. Они будут завершены в сжатые сроки», — пояснил заместитель директора по капитальному строительству и ремонту МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.
Для поддержания нормативного состояния городской дорожной сети в течение всего строительного сезона в областном центре ежедневно (при благоприятных погодных условиях) проводится ямочный ремонт. Его организуют во всех районах Иркутска.