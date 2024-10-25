Дорожное покрытие мостов ремонтируют в Иркутске

«Сегодня завершили асфальтирование Иркутного моста. Продолжаем работы на мосту через Каю. Также в ближайшее время приведем в порядок путепровод над железнодорожным переездом в районе станции Кая, — прокомментировал председатель комитета городского обустройства мэрии Сергей Чертков. — Большинство работ должны были завершить сегодня ночью, однако произошла поломка оборудования на асфальтобетонном заводе. Для того чтобы выполнить задачи как можно скорее, оперативно закупили материалы у другого предприятия».