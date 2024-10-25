Курсы валют на 25 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после роста ранее в четверг, сообщает Интерфакс-Казахстан. Опасения по поводу спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, оказывают давление на котировки. Некоторую поддержку котировкам оказывают риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что может поставить под угрозу поставки нефти из этого региона. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:53 аст снизились на 1% — до 74,25 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,1% и составляла 69,98 доллара за баррель.