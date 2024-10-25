Курсы валют на 25 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после роста ранее в четверг, сообщает Интерфакс-Казахстан. Опасения по поводу спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, оказывают давление на котировки. Некоторую поддержку котировкам оказывают риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что может поставить под угрозу поставки нефти из этого региона. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:53 аст снизились на 1% — до 74,25 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,1% и составляла 69,98 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото в четверг выросли во время европейской сессии в четверг, передает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались по цене 2,749,90 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,75% на 17:30. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 1,03%, достигнув отметки 34,19 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 21:05 аст bitcoin торговался по 67 512,34 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,30%, а ее капитализация составила 2,30 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 521,30 долларов, понизившись в цене на 0,47%. Капитализация этой криптовалюты составила 303,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,32 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 25 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 24 октября.
1 австралийский доллар 322,89 тенге.
1 азербайджанский манат 286,2 тенге.
10 армянский драм 12,63 тенге.
1 белорусский рубль 148,53 тенге.
1 бразильский реал 85,28 тенге.
10 венгерских форинтов 13,03 тенге.
1 гонконгский доллар 62,43 тенге.
1 грузинский лари 180 тенге.
1 датская крона 70,24 тенге.
1 дирхам ОАЭ 132,09 тенге.
1 доллар США 485,11 тенге.
1 евро 523,82 тенге.
1 индийская рупия 5,77 тенге.
1000 иранский риал 11,6 тенге.
1 канадский доллар 351,17 тенге.
1 китайский юань 68,18 тенге.
1 кувейтский динар 1583,83 тенге.
1 кыргызский сом 5,67 тенге.
1 малазийский ринггит 111,65 тенге.
1 мексиканский песо 24,46 тенге.
1 молдавский лей 27,13 тенге.
1 норвежская крона 44,39 тенге.
1 польский злотый 120,71 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 129,17 тенге.
1 российский рубль 5,02 тенге.
1 СДР 644,19 тенге.
1 сингапурский доллар 367,84 тенге.
1 таджикский сомони 45,68 тенге.
1 тайский бат 14,43 тенге.
1 турецкая лира 14,17 тенге.
100 узбекских сумов 3,8 тенге.
1 украинская гривна 11,76 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 629,09 тенге.
1 чешская крона 20,78 тенге.
1 шведская крона 45,9 тенге.
1 швейцарский франк 560,76 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,43 тенге.
100 южнокорейских вон 35,18 тенге.
1 японская иена 3,18 тенге.