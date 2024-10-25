С подрядчика в Иркутске взыскали незаконно уплаченный аванс

В 2023 году был заключён муниципальный контракт на ремонт дороги. Спустя несколько дней после этого по дополнительному соглашению подрядчик получил аванс. Вот только проверка показала, что выплата аванса не была предусмотрена законом о контрактной системе, что привлекло к ограничению конкуренции. Прокуратура подала иск о признании дополнительного соглашения недействительным, о взыскании аванса и процентов за пользование деньгами, а также об оплате работы только после её выполнения.