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Башкирия получит финансирование в рамках программы поддержки переселенцев

Башкирия получит финансирование в рамках программы поддержки переселенцев.

Башкирия получит дополнительное финансирование из резервного фонда правительства России в рамках программы поддержки переселенцев. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Как следует из документа, всего между 10 регионами, обеспечившими прием российских и иностранных граждан, а также эвакуированных из Палестины, планируется распределить более 81 млн рублей. Средства пойдут на возмещение расходов регионов на размещение и питание переселенцев, находившихся в пунктах временного размещения.

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