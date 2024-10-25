Башкирия получит финансирование в рамках программы поддержки переселенцев.

Как следует из документа, всего между 10 регионами, обеспечившими прием российских и иностранных граждан, а также эвакуированных из Палестины, планируется распределить более 81 млн рублей. Средства пойдут на возмещение расходов регионов на размещение и питание переселенцев, находившихся в пунктах временного размещения.