В Молочном союзе раскрыли, когда подешевеет сливочное масло

«Сейчас единственный выход, как это было, к примеру, с яйцами, — максимально открыть импорт, насытить рынок завозной продукцией. Это позволит разбавить сложившийся ассортимент, усилить конкуренцию и удовлетворить растущий спрос, что логичным образом повлияет и на цены», — сообщил Рыбин «Парламентской газете». Он отметил, что сразу после начала импорта масла цены начнут снижаться.