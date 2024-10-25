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В Новосибирске нет планов по консервации станции метро «Спортивная»

К концу октября 2024 года в мэрии должны заключить контракт с новым подрядчиком.

Источник: Сиб.фм

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске не планируют консервировать. Об этом сообщил vn.ru со ссылкой на свои источники. Кроме того, сообщается, что до конца октября 2024 года могут подписать контракт с новым подрядчиком.

По информации портала, после подписания документов рабочие ступят на объект. В первую очередь они должны обеспечить сохранность материалов и смонтированного оборудования. Необходимо также заняться системой безопасности.

Отмечается, что зимой нельзя производить работы, которые несут риски поломки оборудования или нарушения технологий монтажа. В данном вопросе онлайн-издание ссылается на Дептранс Новосибирска.

Также указано — консервация начинается, если работы прекращены на более чем полгода. В мэрии Новосибирска надеются возобновить работы до истечения этого срока.