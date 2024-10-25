Нелегальных арендодателей выявляют во Владивостоке

Рейд затронул дома по адресам ул. Бородинская, 37/3 и ул. Русская, 84. В ходе мероприятия было проверено 8 квартир, которые сдаются в аренду.
«Совместно с налоговыми и правоохранительными органами рейды проводим регулярно в разных районах города. Адреса для проверок выбираются не случайно, а на основе поступающих жалоб от жителей города через телефон доверия и по письменным обращениям», — отмечают специалисты управления финансов администрации Владивостока.
Половина проверенных квартир, как показал рейд, сдаётся в аренду нелегально. Так, итогом рейдового мероприятия стало выявление четырёх случаев сдачи квартир в аренду без договоров, когда собственники не уплачивают положенный с такого дохода налог. Арендодатели будут приглашены налоговыми органами для дачи пояснений и предоставления деклараций.
Специалисты администрации Владивостока напоминают, что арендодатели должны каждый год отражать доход, полученный со сдачи недвижимости в аренду, в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ нужно предоставлять в налоговые органы до 30 апреля. Далее нужно будет оплатить налог в размере 13% от полученного дохода. Сделать это нужно не позже 15 июля.
Горожане могут анонимно сообщить о случаях нелегальной сдачи квартир в аренду по телефону