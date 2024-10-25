Нелегальных арендодателей выявляют во Владивостоке

Специалисты администрации Владивостока напоминают, что арендодатели должны каждый год отражать доход, полученный со сдачи недвижимости в аренду, в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ нужно предоставлять в налоговые органы до 30 апреля. Далее нужно будет оплатить налог в размере 13% от полученного дохода. Сделать это нужно не позже 15 июля.