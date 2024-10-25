Суд частично удовлетворил требования мэрии по сносу мини-рынка на улице Островского

Суд вынес решение по иску администрации Свердловского района Перми, требовавшей признать мини-рынок на ул. Островского самовольной постройкой и снести его. Истец требовал также признать отсутствующим право собственности на другое сооружение по этому адресу. Как указано в постановлении Арбитражного суда Пермского края от 23 октября, из Единого госреестра недвижимости исключат запись о регистрации права собственности Константина Лазукова на сооружение 1 на территории этого рынка. Решение является основанием для снятия указанного сооружения на ул. Островского, 101а, с государственного кадастрового учета. В удовлетворении остальной части требований истцу было отказано.