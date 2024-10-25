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Суд частично удовлетворил требования мэрии по сносу мини-рынка на улице Островского

Суд вынес решение по иску администрации Свердловского района Перми, требовавшей признать мини-рынок на ул. Островского самовольной постройкой и снести его. Истец требовал также признать отсутствующим право собственности на другое сооружение по этому адресу. Как указано в постановлении Арбитражного суда Пермского края от 23 октября, из Единого госреестра недвижимости исключат запись о регистрации права собственности Константина Лазукова на сооружение 1 на территории этого рынка. Решение является основанием для снятия указанного сооружения на ул. Островского, 101а, с государственного кадастрового учета. В удовлетворении остальной части требований истцу было отказано.

Источник: Коммерсантъ

Минувшей весной власти Перми вернулись к своим намерениям снести один из последних действующих в центре города мини-рынков — на ул. Островского. Участком владеет предприниматель Константин Лазуков. Администрация Свердловского района в суде требовала признать самовольной постройкой и снести объект капитального строительства на участке рынка. Истец хотел также признать отсутствующим право собственности на другое сооружение по этому адресу у владельца рынка — Константина Лазукова. Собственник площадки заявлял, что торговые павильоны являются некапитальными строениями.

Позднее господин Лазуков подал в суд встречный иск, которым оспаривает действия мэрии Перми по включению трех своих павильонов на ул. Островского, 101, в единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города. Истец также требует признать незаконными действия администрации Свердловского района по размещению на сайте мэрии объявления о добровольном демонтаже своих киосков. На время рассмотрения дела введены обеспечительные меры: администрации запрещено принудительно сносить павильоны на мини-рынке. Решение по этому делу еще не принято.