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Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Новое соглашение увеличивает количество регулярных рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией до 50 в неделю, сообщает Узавиация.

Источник: Агентство “Узавиация”

Документ также:

  • упорядочивает процессы, связанные с паломничеством Умра;
  • вводит новый порядок авиаперевозок;
  • повышает ответственность авиакомпаний перед пассажирами;
  • включает новые процедуры, такие как освобождение авиакомпаний обеих стран от уплаты налогов «роялти» за выполнение чартерных рейсов.

«Данное соглашение разработано министерствами транспорта и министерствами иностранных дел двух стран в течение последних двух лет и служит дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и транспортной логистики между двумя странами, а также развитию паломническо-туристической деятельности, которая широко запускается в Узбекистане».

говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается подписание соответствующих документов по достигнутым договоренностям с Иорданией и Кувейтом о дальнейшем увеличении объемов авиаперевозок на новых маршрутах и парафирование новых соглашений о воздушном сообщении с этими странами.

Стоит отметить, что на мероприятии также ведутся переговоры между более чем 100 странами с целью восстановить авиасообщение после пандемии, увеличить географию полетов и превратить авиационную отрасль в драйвер экономического роста.

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