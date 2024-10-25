Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов

«Данное соглашение разработано министерствами транспорта и министерствами иностранных дел двух стран в течение последних двух лет и служит дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и транспортной логистики между двумя странами, а также развитию паломническо-туристической деятельности, которая широко запускается в Узбекистане».