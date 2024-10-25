Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат количество регулярных рейсов

Документ также:
- упорядочивает процессы, связанные с паломничеством Умра;
- вводит новый порядок авиаперевозок;
- повышает ответственность авиакомпаний перед пассажирами;
- включает новые процедуры, такие как освобождение авиакомпаний обеих стран от уплаты налогов «роялти» за выполнение чартерных рейсов.
«Данное соглашение разработано министерствами транспорта и министерствами иностранных дел двух стран в течение последних двух лет и служит дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и транспортной логистики между двумя странами, а также развитию паломническо-туристической деятельности, которая широко запускается в Узбекистане».
Кроме того, ожидается подписание соответствующих документов по достигнутым договоренностям с Иорданией и Кувейтом о дальнейшем увеличении объемов авиаперевозок на новых маршрутах и парафирование новых соглашений о воздушном сообщении с этими странами.
Стоит отметить, что на мероприятии также ведутся переговоры между более чем 100 странами с целью восстановить авиасообщение после пандемии, увеличить географию полетов и превратить авиационную отрасль в драйвер экономического роста.