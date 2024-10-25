Владельцев красноярских комиссионок оштрафовали за незаконную выдачу кредитов

«Граждане получали денежные средства не после реализации товара, принятого на комиссию, а в день заключения договора. При этом у владельцев магазинов отсутствует право заниматься деятельностью по выдаче потребительских кредитов, так как индивидуальные предприниматели в государственном реестре ломбардов не состоят», — рассказали в надзорном ведомстве.