Владельцев красноярских комиссионок оштрафовали за незаконную выдачу кредитов

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что организации выдавали потребительские кредиты в залог движимого имущества под видом договоров комиссии.
«Граждане получали денежные средства не после реализации товара, принятого на комиссию, а в день заключения договора. При этом у владельцев магазинов отсутствует право заниматься деятельностью по выдаче потребительских кредитов, так как индивидуальные предприниматели в государственном реестре ломбардов не состоят», — рассказали в надзорном ведомстве.
По статье 14.56 КоАП РФ виновникам назначили штрафы — по 30 000 и 50 000 рублей.
После вмешательства прокуратуры нарушения в комиссионных магазинах устранены.