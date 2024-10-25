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Владельцев красноярских комиссионок оштрафовали за незаконную выдачу кредитов

В Советском районе Красноярска руководителей комиссионных магазинов «Ломбардмани» и «Победа» привлекли к административной ответственности за незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов населению.

Источник: Reuters

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что организации выдавали потребительские кредиты в залог движимого имущества под видом договоров комиссии.

«Граждане получали денежные средства не после реализации товара, принятого на комиссию, а в день заключения договора. При этом у владельцев магазинов отсутствует право заниматься деятельностью по выдаче потребительских кредитов, так как индивидуальные предприниматели в государственном реестре ломбардов не состоят», — рассказали в надзорном ведомстве.

По статье 14.56 КоАП РФ виновникам назначили штрафы — по 30 000 и 50 000 рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения в комиссионных магазинах устранены.

Прокуратура