Минсельхоз Башкирии опроверг слухи о дефиците сливочного масла

В региональном минсельхозе сообщили «Башинформу», что сотрудники ведомства лично посетили ряд торговых точек столицы региона и убедились — сливочного масла в них достаточно.
«Ассортимент самый широкий. Неспроста Башкортостан носит звание молочного региона, а башкирское масло — это уже бренд, который стал синонимом настоящего, экологически чистого продукта».
Стоит отметить, что за 2023 год в Башкирии произвели 5 тыс. 240 тонн сливочного масла, это на 12% больше, чем годом ранее. Такая тенденция наблюдается в течение нескольких лет. Будет рост и в 2024 году, по итогам 8 месяцев в республике произвели 3,7 тыс. тонн сливочного масла, это уже выше прошлогоднего показателя почти на 13%.
«Сегодня сливочное масло в Башкортостане производят как крупные молочные комбинаты, так и наши многочисленные сельскохозяйственные кооперативы, — отметил глава регионального аграрного ведомства Ильшат Фазрахманов. — Упор в первую очередь на качество. При этом мощности загружены на 60%, в зависимости от спроса на рынке. То есть при необходимости наши предприятия могут существенно нарастить производство сливочного масла».
Однозначно, дефицита сливочного масла в Башкортостане нет и быть не может. Как и на федеральном уровне. В минсельхозе России и Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) заявили, что российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией. В январе — августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года.