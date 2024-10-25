Минсельхоз Башкирии опроверг слухи о дефиците сливочного масла

Однозначно, дефицита сливочного масла в Башкортостане нет и быть не может. Как и на федеральном уровне. В минсельхозе России и Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) заявили, что российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией. В январе — августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года.