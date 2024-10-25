Владельцам электромобилей Хабаровского края облегчат жизнь

Уже в следующем году власти Хабаровского края планируют значительно расширить сеть станций для зарядки электрического транспорта — об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики региона Герман Тютюков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, уже в будущем году в субъекте должны открыть дополнительно 300 новых объектов для «заправки» электромобилей.
Отметим, что в настоящее время в регионе насчитывается всего 21 зарядная станция, что с учётом нынешней и перспективной потребности, — очень мало. Что касается новых объектов, привлекать к их установке собираются частных инвесторов. При этом заказываться необходимое оборудование будут у заводов-изготовителей, продукция которых прошла государственную сертификацию — таких в России восемь. Часть комплектующих придётся заказывать за рубежом.
— Мы уже сейчас ведем диалог с заводами в Белоруссии. В части развития электротранспорта важно в первую очередь создать масштабную сеть заправочных станций, их должно быть в избытке. Работа будет вестись в крупных городах региона, в населенных пунктах по главным трассам — это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин, Вяземский, — отметил Герман Тютюков. Чиновник также отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в правила благоустройства населённых пунктов региона. Например, туда собираются включить необходимость включать инфраструктуру для электроавтомобилей в проект строительства новых жилых комплексов. Это в том числе может коснуться подземных парковок и общественных пространств.
Напомним, что Хабаровский край присоединился к федеральному проекту ПАО «Русгидро» «Новый Шёлковый путь», в рамках которого Москву и Дальний Восток свяжет огромная сеть зарядных станций для электромобилей. Согласно идее, электрозаправки будут устанавливаться через каждые 100−150 километров, что позволит без опаски совершать продолжительные путешествия на личном или коммерческом экологически чистом транспорте.