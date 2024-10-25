Владельцам электромобилей Хабаровского края облегчат жизнь

— Мы уже сейчас ведем диалог с заводами в Белоруссии. В части развития электротранспорта важно в первую очередь создать масштабную сеть заправочных станций, их должно быть в избытке. Работа будет вестись в крупных городах региона, в населенных пунктах по главным трассам — это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин, Вяземский, — отметил Герман Тютюков. Чиновник также отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в правила благоустройства населённых пунктов региона. Например, туда собираются включить необходимость включать инфраструктуру для электроавтомобилей в проект строительства новых жилых комплексов. Это в том числе может коснуться подземных парковок и общественных пространств.