Автокриминалист Шелков: водителям аннулируют ЭПТС из-за нового мошенничества

Автокриминалист Максим Шелков считает, что полностью обезопасить себя от подобных случаев можно лишь в случае, если покупатель проконтролирует всю цепочку сделки от начала и до конца: начиная с момента его покупки за пределами РФ и до оформления утильсбора". Меньше шансов стать жертвой мошенников, если тщательно следить за документооборотом, напоминает автомобильный адвокат Лев Воропаев.