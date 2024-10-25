Жителям Хабаровского края ограничат доступ к микрозаймам

Депутаты Госдумы России внесли законопроект, запрещающий выдавать микрозаймы безработным и людям, непрерывный трудовой стаж которых не составляет года. Инициатива призвана обеспечить выдачу микрозаймов только платёжеспособным гражданам и защитить родителей подростков от долгов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
В Госдуму внесен законопроект о запрете на выдачу микрозаймов безработным и тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Парламентарии пояснили, что в микрофинансовые организации обращаются все больше молодых людей, не имеющих постоянного заработка.
Молодые люди с помощью займов пытаются гасить долги, накопленные до наступления совершеннолетия. Причиной долгов становятся компьютерные игры или онлайн-казино.
— Микрофинансовая организация может не закреплять требований к стажу заемщика, в связи с чем впоследствии, когда лицо, оформившее заем, не может его выплатить, требование долга предъявляют к семье заемщика, что влечет за собой негативный эффект как в материальном плане, так и в бытовом, — отметили авторы законопроекта. Если законопроект будет принят, организации-нарушители будут штрафовать на суммы от 30 тысяч рублей для должностных лиц до 100 тысяч рублей — для юрлиц.