Жителям Хабаровского края ограничат доступ к микрозаймам

— Микрофинансовая организация может не закреплять требований к стажу заемщика, в связи с чем впоследствии, когда лицо, оформившее заем, не может его выплатить, требование долга предъявляют к семье заемщика, что влечет за собой негативный эффект как в материальном плане, так и в бытовом, — отметили авторы законопроекта. Если законопроект будет принят, организации-нарушители будут штрафовать на суммы от 30 тысяч рублей для должностных лиц до 100 тысяч рублей — для юрлиц.