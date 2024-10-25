На «Дальполиметалл» собираются подать два иска о банкротстве

Ещё в мае финансовое положение «Дальполиметалла» стало темой обсуждения на заседании Законодательного собрания Приморского края. Губернатор Олег Кожемяко тогда отметил, что среди владельцев компании есть иностранные акционеры, что лишает предприятие возможности претендовать на льготы и субсидии из краевого бюджета. Он также не исключил, что «Дальполиметалл» может быть национализирован по примеру «Дальнегорского ГОКа». В этом случае, как отметил глава региона, Росфинмониторинг должен будет проверить, куда выводились денежные средства, а также поискать инвестора, который сможет провести необходимые геологоразведочные работы.