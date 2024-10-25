На «Дальполиметалл» собираются подать два иска о банкротстве

Крупную приморскую компанию АО ГМК «Дальполиметалл» вновь собираются объявить банкротом через суд. Сразу две организации готовы подать в Арбитражный суд Приморского края иски о признании горно-металлургического комплекса несостоятельным.
По данным издания KONKURENT.RU, первой о своих намерениях заявила хабаровская фирма ООО «Амур Машинери энд Сервисес», которой «Дальполиметалл» задолжал более 232 тысяч долларов США (22 млн 287 тыс. руб по курсу ЦБ РФ на 11 октября 2024 года). Этот долг возник по договору поставки оборудования компании Caterpillar Inc, и требования уже подтверждены арбитражным судом.
Вторую заявку намерено подать московское ООО ГДК «Универсал», которому «Дальполиметалл» задолжал 9,8 миллиона рублей за услуги по перевозке грузов. Арбитражный суд уже признал и эти обязательства.
Ещё в мае финансовое положение «Дальполиметалла» стало темой обсуждения на заседании Законодательного собрания Приморского края. Губернатор Олег Кожемяко тогда отметил, что среди владельцев компании есть иностранные акционеры, что лишает предприятие возможности претендовать на льготы и субсидии из краевого бюджета. Он также не исключил, что «Дальполиметалл» может быть национализирован по примеру «Дальнегорского ГОКа». В этом случае, как отметил глава региона, Росфинмониторинг должен будет проверить, куда выводились денежные средства, а также поискать инвестора, который сможет провести необходимые геологоразведочные работы.
Кто является владельцем «Дальполиметалла» сейчас, достоверно неизвестно. Согласно информации «Интерфакса», в 2019 году основным акционером компании была кипрская фирма Chanam Limited, которая владела 67% акций. Ещё 33% принадлежали двум другим кипрским компаниям — Wanester Management Limited и Mimoro Constructions Ltd.