Бюджет Башкирии вырос на 5,5 млрд рублей

Таким образом, в итоговом варианте бюджета на 2024 год доходы составят 304,4 млрд рублей; расходы — 319,8 млрд рублей; дефицит — 15,4 млрд рублей. Параметры бюджета в плановом на 2025−2026 годы останутся без изменений. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в результате будет усилена социальная составляющая бюджета. Предусмотрены дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников, соцподдержку участников СВО и членов их семей, на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Также будет пополнен резервный фонд правительства Башкирии.