Бюджет Башкирии вырос на 5,5 млрд рублей

Дополнительные средства пойдут на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей.
В результате доходная часть республиканского бюджета увеличилась на 5,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом поступлений от налога на доходы физических лиц и отдельными неналоговыми доходами. Также в законе учтены увеличение поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход, государственной пошлины и другие источники дохода. Расходная часть бюджета также увеличится.
Таким образом, в итоговом варианте бюджета на 2024 год доходы составят 304,4 млрд рублей; расходы — 319,8 млрд рублей; дефицит — 15,4 млрд рублей. Параметры бюджета в плановом на 2025−2026 годы останутся без изменений. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в результате будет усилена социальная составляющая бюджета. Предусмотрены дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников, соцподдержку участников СВО и членов их семей, на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Также будет пополнен резервный фонд правительства Башкирии.