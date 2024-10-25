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Бюджет Башкирии вырос на 5,5 млрд рублей

Депутаты Госсобрания Башкирии на сегодняшнем заседании внесли изменения в бюджет республики на 2024 год.

Источник: Башинформ

Дополнительные средства пойдут на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

В результате доходная часть республиканского бюджета увеличилась на 5,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом поступлений от налога на доходы физических лиц и отдельными неналоговыми доходами. Также в законе учтены увеличение поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход, государственной пошлины и другие источники дохода. Расходная часть бюджета также увеличится.

Таким образом, в итоговом варианте бюджета на 2024 год доходы составят 304,4 млрд рублей; расходы — 319,8 млрд рублей; дефицит — 15,4 млрд рублей. Параметры бюджета в плановом на 2025−2026 годы останутся без изменений. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в результате будет усилена социальная составляющая бюджета. Предусмотрены дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников, соцподдержку участников СВО и членов их семей, на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Также будет пополнен резервный фонд правительства Башкирии.

экономика
бюджет