Омский аэропорт представил рейсы на осень и зиму 2024 года

Так, жители по-прежнему смогут ежедневно улететь в Москву самолетами четырех авиакомпаний, в Санкт-Петербург — двух.
Также можно будет улететь в Сочи, Уфу, Казань, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Тобольск, Абакан, Самару, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард.
Международные рейсы полетят в Астану (Республика Казахстан) и Наманган (Узбекистан). Чартерными рейсами можно улететь в Таиланд (Пхукет) и Египет (Хургада).
Как отметили в Омском аэропорту, осенне-зимнее расписание составлено максимально приближенным к весенне-летнему расписанию, с учетом востребованности всех перечисленных направлений у пассажиров. Кроме того, сохраняются субсидированные региональные перевозки.
Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте аэропорта. При этом отмечается, что в течение сезона в него могут вноситься корректировки.