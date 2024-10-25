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Омский аэропорт представил рейсы на осень и зиму 2024 года

Омский аэропорт с воскресенья, 27 октября 2024 года, переходит на осенне-зимнее расписание. В нем представлено 25 направлений: 20 на внутренних линиях, 4 на международных и один рейс местных воздушных линий в Усть-Ишим.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, жители по-прежнему смогут ежедневно улететь в Москву самолетами четырех авиакомпаний, в Санкт-Петербург — двух.

Также можно будет улететь в Сочи, Уфу, Казань, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Тобольск, Абакан, Самару, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард.

Международные рейсы полетят в Астану (Республика Казахстан) и Наманган (Узбекистан). Чартерными рейсами можно улететь в Таиланд (Пхукет) и Египет (Хургада).

Как отметили в Омском аэропорту, осенне-зимнее расписание составлено максимально приближенным к весенне-летнему расписанию, с учетом востребованности всех перечисленных направлений у пассажиров. Кроме того, сохраняются субсидированные региональные перевозки.

Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте аэропорта. При этом отмечается, что в течение сезона в него могут вноситься корректировки.