В Новосибирске эксперты сообщили о плачевном состоянии старого паровозного депо

В Новосибирске фиксируют разрушения памятника истории регионального значения «Паровозное депо», построенного в конце 19 века. Это объект находится в промышленной зоне железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» и не очень хорошо известен широкой аудитории. Но историки архитектуры и краеведы периодически приходят к этому зданию, фотографируют его. Свежие кадры, говорят эксперты, показывают, что памятник деградирует.
Памятник истории «Паровозное депо станции Новосибирск-Главный» включает в себя два здания. Одно построено в 1893 году, второе — в 1896 году. Оба здания каменные: фундамент бутовый, цоколь кирпичный, стены кирпичные с бутовыми вставками. Архитекторы говорят, что такие здание строились, что называется, на века, у них большой запас прочности. И то, что с памятником происходит сейчас, можно было предотвратить.
«На свежих снимках, сделанных в этом октябре, видны существенные разрушения штукатурки и повреждения кирпичного слоя, — рассказала BFM-Новосибирск кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая. — Изначально депо было кирпичным, фасады оштукатурили позже. И делать этого, конечно, было нельзя. Эта имперская архитектура, как Военный городок. Надо проводить обследование здания, поднимать исторические документы, реставрировать объект и восстанавливать его первоначальный облик. Но учитывая то, как в Новосибирске обстоят дела с сохранением наследия, надежды на это практически нет. Деградация памятников в нашем городе стала следствием деградации структур и служб, которые должны делать все возможное для сохранения наследия».
Общественники пытаются привлечь внимание власти к плачевному состоянию новосибирских памятников архитектуры истории. Они пишут обращения, выходят на пикеты.