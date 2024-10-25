В Новосибирске эксперты сообщили о плачевном состоянии старого паровозного депо

«На свежих снимках, сделанных в этом октябре, видны существенные разрушения штукатурки и повреждения кирпичного слоя, — рассказала BFM-Новосибирск кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая. — Изначально депо было кирпичным, фасады оштукатурили позже. И делать этого, конечно, было нельзя. Эта имперская архитектура, как Военный городок. Надо проводить обследование здания, поднимать исторические документы, реставрировать объект и восстанавливать его первоначальный облик. Но учитывая то, как в Новосибирске обстоят дела с сохранением наследия, надежды на это практически нет. Деградация памятников в нашем городе стала следствием деградации структур и служб, которые должны делать все возможное для сохранения наследия».