Во Владивостоке реконструируют дорогу в районе фуникулёра

Отметим, что ранее на втором пляже бухты Лазурной (Шаморы) во Владивостоке начали обновлять инфраструктуру Сейчас уже начаты работы по сносу устаревших кафе для строительства новых объектов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города. ООО «Альтар» приступило к демонтажу четырех заведений — «Пьяная курица», «У Марины», «Арарат», и «У Грачика». Они были популярными местами для отдыха жителей и гостей города. На их месте планируется построить новые кафе, выполненные в едином архитектурном стиле и соединенные между собой променадом.

