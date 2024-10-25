Во Владивостоке реконструируют дорогу в районе фуникулёра

Во Владивостоке в районе строящегося музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской проводятся работы по устройству тротуаров, изменению геометрии проезжей части и благоустройству территории. Завершить дорожную реконструкцию должны до конца года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
На данный момент на участке уже выполнен ремонт системы ливневой канализации, частично подготовлены новые пешеходные зоны, продолжается подготовка к асфальтированию проезжей части и оставшихся тротуаров.
«Работы включают участок улицы Аксаковской от дома № 3 до пересечения с Гоголя, от пересечения Державина с Гоголя до Державина, 19, частично улицу Гоголя и дорогу на Аксаковской», — отметили в мэрии.
Отметим, что ранее на втором пляже бухты Лазурной (Шаморы) во Владивостоке начали обновлять инфраструктуру Сейчас уже начаты работы по сносу устаревших кафе для строительства новых объектов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города. ООО «Альтар» приступило к демонтажу четырех заведений — «Пьяная курица», «У Марины», «Арарат», и «У Грачика». Они были популярными местами для отдыха жителей и гостей города. На их месте планируется построить новые кафе, выполненные в едином архитектурном стиле и соединенные между собой променадом.