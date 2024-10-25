В Иркутской области планируют построить атомную электростанцию и еще одну ГЭС

В приложении к документу указывается, что новая АЭС будет называться «Сибирской», но где конкретно она будет располагаться, не уточняется. В сноске указано, что место расположения объекта определят во время предпроектной подготовки. В то же время уточняется, что на АЭС в 2041 году должен будет работать один блок мощностью почти 1,3 гигаватта, а спустя год — второй блок. Таким образом, общая мощность Сибирской АЭС составит 2,5 гигаватта электроэнергии.