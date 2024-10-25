В Челябинской области запретили продавать мясо сомнительного происхождения

Россельхознадзор запретил продавать баранину сомнительного происхождения в Челябинской области. Из-за нарушения ветврача при оформлении документов производственные сертификаты были аннулированы, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В октябре 2024 года сотрудники ведомства выявили, что государственный ветеринарный врач, обслуживающий предприятие по убою животных Нагайбакском районе, оформил производственный сертификат на 80 кг баранины и не указал вид сырья.
В документах не было сведений о животных, поступивших для убоя. Позже выяснилось, что мясо неизвестного происхождения было направлено на рынки Челябинской области для реализации.
Специалисты Россельхознадзора аннулировали производственные сертификаты, что предполагает запрет на реализацию продукции. Ветстанцию, где работает ветврач-нарушитель, предостерегли о недопустимости нарушения обязательных для исполнения ветеринарных правил.