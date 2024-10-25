Минэкономики сказало о самой высокой в Европе выплате белорусам

В частности, говоря об уровне социальной поддержки населения Беларуси, в Минэкономики заметили, что важнейшим приоритетом государственной социальной политики в республике является поддержка института семьи. Система госпособий охватывает каждого пятого несовершеннолетнего ребенка в стране, а среди детей до 3 лет — почти 100%. В 2023-м расходы ФСЗН на выплату пособий в адрес семей с детьми составили 1,4% ВВП или 3 миллиарда белорусских рублей в денежном выражении. Что является одним из самых высоких на европейском пространстве показателей расходов на выплату семейных пособий, связанных с рождением и воспитанием детей.