Минэкономики сказало о самой высокой в Европе выплате белорусам

В Министерстве экономики сообщили, что в Беларуси на соцвыплаты приходится один из самых высоких на европейском пространстве показателей, пишет БелТА.
В частности, говоря об уровне социальной поддержки населения Беларуси, в Минэкономики заметили, что важнейшим приоритетом государственной социальной политики в республике является поддержка института семьи. Система госпособий охватывает каждого пятого несовершеннолетнего ребенка в стране, а среди детей до 3 лет — почти 100%. В 2023-м расходы ФСЗН на выплату пособий в адрес семей с детьми составили 1,4% ВВП или 3 миллиарда белорусских рублей в денежном выражении. Что является одним из самых высоких на европейском пространстве показателей расходов на выплату семейных пособий, связанных с рождением и воспитанием детей.
Кроме того, госсоцзащитой обеспечен каждый гражданин, имеющий право на ее получение. Соцуслуги сегодня получают свыше 170 тысяч белорусов. Соцуслуги гражданам и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, оказывают в 146 территориальных центрах соцобслуживания населения, функционируют 92 дома-интерната, два центра соцобслуживания семьи и детей.
— В Беларуси предоставлен 100% доступ граждан к медицинским услугам, — подчеркнули в министерстве.
При этом Беларусь опережает многие страны Европы по уровню обеспеченности врачами и медперсоналом. В 2023-м на 10 тысяч человек приходился 61 врач-специалист. При этом в ЕС в среднем этот показатель составляет 33, а в СНГ — 38. До 136 на 10 тысяч населения выросла обеспеченность средним медперсоналом, активно развивается высокотехнологичная медпомощь. В рейтинге социального прогресса по показателю «базовая медицинская помощь» Беларусь заняла 18-е место.
Между тем белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.
А гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников.