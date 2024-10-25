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Доллар сдал позиции, евро подорожал в пятницу

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Российский рубль, доллар США и китайский юань упали в цене, евро укрепился по итогам торгов в пятницу, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Sputnik.by

Евро подскочил на 0,35% и установился на отметке в 3,58 белорусских рубля за одну единицу.

Юань же сдал позиции в пятницу на 0,24%, теперь приобрести на бирже 10 единиц можно за 4,65 белорусских рубля.

А вот российский рубль упал на 0,03%, за сотню покупателю придется выложить 3,43 белорусских рубля.

Американская валюта подешевела на 0,09%, один доллар стоит 3,30 белорусских рубля.

В конце недели после торгов на бирже обновили курсы банки и обменники. Евро реализуют в среднем по 3,57 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,29 рубля за одну единицу, принимают — по 3,28. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,42 белорусских, готовы приобрести — по 3,41.

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