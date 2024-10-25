Доллар сдал позиции, евро подорожал в пятницу

В конце недели после торгов на бирже обновили курсы банки и обменники. Евро реализуют в среднем по 3,57 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,29 рубля за одну единицу, принимают — по 3,28. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,42 белорусских, готовы приобрести — по 3,41.