Доллар сдал позиции, евро подорожал в пятницу

Евро подскочил на 0,35% и установился на отметке в 3,58 белорусских рубля за одну единицу.
Юань же сдал позиции в пятницу на 0,24%, теперь приобрести на бирже 10 единиц можно за 4,65 белорусских рубля.
А вот российский рубль упал на 0,03%, за сотню покупателю придется выложить 3,43 белорусских рубля.
Американская валюта подешевела на 0,09%, один доллар стоит 3,30 белорусских рубля.
В конце недели после торгов на бирже обновили курсы банки и обменники. Евро реализуют в среднем по 3,57 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,29 рубля за одну единицу, принимают — по 3,28. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,42 белорусских, готовы приобрести — по 3,41.