Минобороны Польши сказало о применении оружия на границе с Беларусью

В Министерстве обороны Польши сообщили, что польские военные применяют оружие на границе с Беларусью, пишет БелТА.
В польских СМИ со ссылкой на военное ведомства написали, что польской армией в среднем по несколько раз в день применяется оружие на границе в сторону мигрантов.
В Минобороны заявили, что с начала 2024-го военными на польско-белорусской границе было произведено 1609 сигнальных и предупредительных выстрелов боевыми патронами в сторону мигрантов.
По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры Варшавы Петра Скибы, местным военным управлением на данный момент ведется два производства, которые связаны с применением оружия польскими солдатами, которые несут службу на границе. В частности, одно из дел связано с гибелью сирийца вблизи озера Топило 3 ноября 2023-го. Разбирательство по данному делу еще продолжается.
Кроме того, следователи проводят разбирательство в отношении двух польских солдат, открывших огонь по мигрантам 25 марта вблизи населенного пункта Дубиче-Церкевене. Как комментировала Нацпрокуратура, тогда военные произвели несколько выстрелов в мигрантов, хотя, как установлено, и не находились в опасной для жизни ситуации.
Ранее сообщилось, что Минобороны Польши считает забор на границе с Беларусью дырявым как сито.
А еще Польша тратит на укрепление границы с Беларусью более $625 миллионов в год.
Между тем Минэкономики сказало о самой высокой в Европе выплате белорусам.