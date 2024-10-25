Минобороны Польши сказало о применении оружия на границе с Беларусью

Кроме того, следователи проводят разбирательство в отношении двух польских солдат, открывших огонь по мигрантам 25 марта вблизи населенного пункта Дубиче-Церкевене. Как комментировала Нацпрокуратура, тогда военные произвели несколько выстрелов в мигрантов, хотя, как установлено, и не находились в опасной для жизни ситуации.