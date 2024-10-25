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Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Банк России на два процента повысил ключевую ставку — до рекордных 21%, соответствующее решение было принято регулятором в пятницу.

Источник: Sputnik.by

«Совет директоров Банка РФ 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 21% годовых».

говорится в сообщении.

С конца прошлого года ЦБ РФ держал ключевую ставку на уровне 16%, однако в связи с ускорившейся инфляцией, повышенными инфляционными ожиданиями и «перегревом» экономики в сфере кредитования в июле поднял ее до 18%. В сентябре ставка была повышена еще раз — до 19%.

При этом в банке отметили, что в дальнейшем может принять новые шаги по ключевой ставке, не исключая ее нового повышения в декабре.

По данным регулятора, инфляционное давление в РФ с начала текущего года приблизилось к максимальным значениям — на 21 октября годовая инфляция составила 8,4%. Ожидается, что по итогам она будет находиться в диапазоне от 8 до 8,5%.