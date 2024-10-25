Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%

«Совет директоров Банка РФ 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 21% годовых».
С конца прошлого года ЦБ РФ держал ключевую ставку на уровне 16%, однако в связи с ускорившейся инфляцией, повышенными инфляционными ожиданиями и «перегревом» экономики в сфере кредитования в июле поднял ее до 18%. В сентябре ставка была повышена еще раз — до 19%.
При этом в банке отметили, что в дальнейшем может принять новые шаги по ключевой ставке, не исключая ее нового повышения в декабре.
По данным регулятора, инфляционное давление в РФ с начала текущего года приблизилось к максимальным значениям — на 21 октября годовая инфляция составила 8,4%. Ожидается, что по итогам она будет находиться в диапазоне от 8 до 8,5%.