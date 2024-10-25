Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%

С конца прошлого года ЦБ РФ держал ключевую ставку на уровне 16%, однако в связи с ускорившейся инфляцией, повышенными инфляционными ожиданиями и «перегревом» экономики в сфере кредитования в июле поднял ее до 18%. В сентябре ставка была повышена еще раз — до 19%.