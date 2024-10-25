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Беларусь готова обеспечить Петербург новыми автобусами и троллейбусами

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Белорусская сторона настроена на то, чтобы полностью удовлетворить потребности Санкт-Петербурга в современном пассажирском транспорте, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с губернатором этого российского города Александром Бегловым.

Источник: Соцсети МАЗ

Глава белорусского правительства отметил, что производственные мощности Минского автомобильного завода существенно загружены заказами из разных регионов РФ и других стран, однако контракты с Санкт-Петербургом стоят особняком.

«Мы настроены на то, чтобы полностью удовлетворить потребности вашего города в современном пассажирском транспорте, поставляя новые модели белорусских автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев. И готовы предлагать очень выгодные финансовые варианты взаимодействия при заключении таких контрактов», — сказал Головченко, видеофрагмент с его комментарием опубликовала пресс-служба Совмина в Telegram.

В 2022 году Беларусь и Санкт-Петербург подписали контракт на поставку около 900 автобусов МАЗ в рамках транспортной реформы северной столицы РФ. В апреле 2023 года сообщалось, что белорусские предприятия выиграли тендер на поставку в город на Неве еще 237 автобусов и 100 троллейбусов.

В августе 2023-го Петербург приостановил эксплуатацию партии автобусов МАЗ «в связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию». После устранения неполадок автобусы были возвращены на маршруты.

экономика