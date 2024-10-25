Беларусь готова обеспечить Петербург новыми автобусами и троллейбусами

В 2022 году Беларусь и Санкт-Петербург подписали контракт на поставку около 900 автобусов МАЗ в рамках транспортной реформы северной столицы РФ. В апреле 2023 года сообщалось, что белорусские предприятия выиграли тендер на поставку в город на Неве еще 237 автобусов и 100 троллейбусов.