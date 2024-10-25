Беларусь готова обеспечить Петербург новыми автобусами и троллейбусами

Глава белорусского правительства отметил, что производственные мощности Минского автомобильного завода существенно загружены заказами из разных регионов РФ и других стран, однако контракты с Санкт-Петербургом стоят особняком.
«Мы настроены на то, чтобы полностью удовлетворить потребности вашего города в современном пассажирском транспорте, поставляя новые модели белорусских автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев. И готовы предлагать очень выгодные финансовые варианты взаимодействия при заключении таких контрактов», — сказал Головченко, видеофрагмент с его комментарием опубликовала пресс-служба Совмина в Telegram.
В 2022 году Беларусь и Санкт-Петербург подписали контракт на поставку около 900 автобусов МАЗ в рамках транспортной реформы северной столицы РФ. В апреле 2023 года сообщалось, что белорусские предприятия выиграли тендер на поставку в город на Неве еще 237 автобусов и 100 троллейбусов.
В августе 2023-го Петербург приостановил эксплуатацию партии автобусов МАЗ «в связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию». После устранения неполадок автобусы были возвращены на маршруты.