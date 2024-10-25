Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 6,5−7% до 8−8,5%

«Очевидно, что кредитные ставки также начнут расти, так как повышение ключевой ставки увеличивает стоимость заимствований для банков. Если в октябре ставки при разных условиях по потребкредитованию находились в диапазоне 17−41%, по ипотеке 23−29%, то в ближайшие недели они вырастут на 2−3 процентных пункта (то есть до 19−44% и до 25−32%. — прим. “Газеты.Ru”). В дальнейшем, до конца 2024 года, банки, скорее всего, будут продолжать повышать кредитные ставки, если инфляционные ожидания и стоимость фондирования останутся высокими. На 2025 год ожидается плавное снижение ставок по мере стабилизации инфляции и, соответственно, умеренного смягчения денежно-кредитной политики к середине года», — отметил Гордиенко.