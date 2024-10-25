Казанский авиационный завод открыл вакансии для вахтовиков

«Понимаю, что вахтовый метод работы — не самый лучший с точки зрения организации производства, но сейчас необходимый. Хочу поддержать наших рекрутеров КАЗ. Ждем вас в “Туполеве”!» — пригласил пользователей Сети Тимофеев.