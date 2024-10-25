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Казанский авиационный завод открыл вакансии для вахтовиков

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова из-за нехватки рабочих рук открыл вакансии для вахтовиков. Об этом в личном Telegram-канале сообщил первый заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), управляющий директор Туполева Константин Тимофеев.

«Понимаю, что вахтовый метод работы — не самый лучший с точки зрения организации производства, но сейчас необходимый. Хочу поддержать наших рекрутеров КАЗ. Ждем вас в “Туполеве”!» — пригласил пользователей Сети Тимофеев.

Новые кадры нужны в связи с перевооружением завода и запуском новых производственных мощностей, пояснил управляющий директор «Туполева».

Судя по прикрепленному изображению, требуются вахтовики следующих специальностей: токарь, фрезеровщик, оператор ЧПУ. Работодатель обещает предоставить жилье и компенсацию за питание. Работать придется по графику 30 через 30.