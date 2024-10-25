«Из-за роста цен у нас ажиотаж. Люди боятся, что закончится»: в Самарской области подорожало масло. Власти уверяют, что в регионе оно все равно дешевле, чем в стране

— С марта по октябрь мы наблюдали снижение цен на сырое молоко. И соответственно это привело к тому, что такой молокоемкий продукт, как сливочное масло не так сильно рос в цене, и на него влиял не только фактор сырья, но и другие факторы. В том числе санкции, подорожание горюче-смазочных материалов. Кроме того, мы наблюдали рост цен на упаковочные материалы. Все это вместе приводило к росту цен, — поделилась с «Комсомолкой» генеральный директор Компании «Petrova Five Consulting» Марина Петрова. — В августе этого года производители молочных продуктов обозначили розничным сетям, что поднимают отпускные цены на молочные продукты. И сейчас наступает постепенная корректировка. Цены на конечную продукцию будет возрастать постепенно по мере того, как розничные цены будут принимать повышение цен у производителей молочной продукции.