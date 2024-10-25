«Из-за роста цен у нас ажиотаж. Люди боятся, что закончится»: в Самарской области подорожало масло. Власти уверяют, что в регионе оно все равно дешевле, чем в стране

С наступлением осени в Самаре, как и по всей стране, произошел резкий взлет стоимости сливочного масла. Цена за один из самых ходовых продовольственных товаров стала прямо-таки больно кусаться. Редакция «КП-Самара» решила разобраться, в чем же причина роста стоимости молочного продукта, и в какую сумму сегодня обойдется пачка масла.
Цена выросла на 72 рубля.
Прежде чем бежать в магазин, мы обратились к статистике. Тут уж цифры говорят сами за себя. По официальным данным Самарастат, в 63 регионе килограмм сливочного масла вырос в цене в среднем на 72 рубля 53 копейки. И это меньше, чем за два месяца. Если еще в начале сентября 2024 года килограмм молочного продукта обходился примерно в 829 рублей, то в середине октября за тот же килограмм придется отдать уже около 902 рублей.
Если сравнивать рост цен на другие продовольственные товары, то, например, за тот же период (с 27 августа по 21 октября 2024) килограмм говядины (кроме бескостного мяса) в среднем подорожал на 8 рублей, вареная колбаса — на 14 рублей, а десяток куриных яиц вовсе подешевел, правда, на 1 рубль, но все же. Стоимость сметаны и творога увеличилась на 18 рублей, молока — на 3 рубля.
Сливочное масло — деликатес?
Статистика, цифры… тут все ясно. А что же творится на товарных полках в самарских магазинах? Журналист «Комсомолки» прогулялась по популярным торговым точкам, пообщалась с продавцами и разведала обстановку. Сначала заглянули в небольшой магазин у дома. Проходимость тут большая. Выбор небольшой, но все же есть.
Так, самое бюджетное сливочное масло жирностью 72,5% и весом 180 грамм обойдется самарцам в 169 рублей. Его, кстати, на стеллаже осталось немного, раскупили почти все. Та же пачка масла (по весу), но 82,5-процентной жирности уже дороже — 239 рублей. По словам работника магазина, изменения в стоимости масла покупатели заметили сразу.
— Конечно, цена слишком быстро выросла, люди недовольны. А главное, вопросы все к нам, будто мы решаем, что и сколько будет стоить, — говорит сотрудница торговой точки.
После мы решили наведаться в гипермаркет. Оказалось, повышение стоимости сливочного масла сказалось не только на смене ценников, но и безопасности продукта. Масло в пластиковом кейсе — вот, что первым бросилось в глаза. Эти контейнеры сложно открыть или разбить, а тем более украсть, так как обычно на них есть специальные чипы, которые сигнализируют на выходе из магазина о том, что товар не оплачен. Подобным образом обычно защищают икру или другие дорогие товары от магазинных воров. Кажется, теперь в списке «деликатесов» еще и сливочное масло.
— Из-за роста цены на масло вокруг него сегодня ажиотаж. Люди берут больше, запасаются, может, боятся, что закончится. Случаев кражи масла, насколько я знаю, у нас не было за последнее время, но перестраховка еще никому не мешала, — поделилась мнением продавец-консультант. — Во многих магазинах сейчас такая защита стоит на товарах, мы тоже не отстаем.
Без сливочного масла не останемся.
Рост цены никак не связан с дефицитом сливочного масла. Об этом заявили на совещании под председательством врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина по вопросу ценовой ситуации на сливочное масло.
Минсельхоз России сообщил о полной обеспеченности российского рынка сливочным маслом. В период с января по август 2024 года отечественными производителями было выпущено 221,2 тысяч тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года. А с учетом роста сырого молока ожидается увеличение объемов продуктов по итогам текущего года.
— Производство молока в Самарской области имеет положительную динамику, прирост производства молока 3,5% по сравнению с прошлым годом, — отметил председатель Союза производителей молока Самарской области Николай Сомов.
Несмотря на общий рост цен на сливочное масло, в Самарской области оно остается значительно дешевле, чем в других регионах ПФО и России. Стоимость соответствует общероссийским показателям, поэтому они не завышены. Об этом заявили на совещании.
Упаковка дорожает. Это все санкции.
Однако факт остается фактом — цены на сливочное масло выросли. И на это, по оценке эксперта, есть ряд причин.
— С марта по октябрь мы наблюдали снижение цен на сырое молоко. И соответственно это привело к тому, что такой молокоемкий продукт, как сливочное масло не так сильно рос в цене, и на него влиял не только фактор сырья, но и другие факторы. В том числе санкции, подорожание горюче-смазочных материалов. Кроме того, мы наблюдали рост цен на упаковочные материалы. Все это вместе приводило к росту цен, — поделилась с «Комсомолкой» генеральный директор Компании «Petrova Five Consulting» Марина Петрова. — В августе этого года производители молочных продуктов обозначили розничным сетям, что поднимают отпускные цены на молочные продукты. И сейчас наступает постепенная корректировка. Цены на конечную продукцию будет возрастать постепенно по мере того, как розничные цены будут принимать повышение цен у производителей молочной продукции.