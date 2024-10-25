УФАС заявило о необоснованном завышении цен Самарагазом

«Отметим, что Самарагаз устанавливает одни из самых высоких цен на свои услуги. Например, в начале года стоимость технического обслуживания котла с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт составила 6243,84 ₽ в год. После вмешательства УФАС цена была снижена до 6 тыс. руб., но этот тариф по-прежнему остается наивысшим в Самарской области. Подобная ситуация наблюдается и для других услуг».