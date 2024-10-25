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УФАС заявило о необоснованном завышении цен Самарагазом

Компания «Самарагаз» применяет необоснованно завышенные цены на услуги по обслуживанию газового оборудования, не предоставляя при этом адекватных экономических обоснований для таких тарифов.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сегодня, 25 октября, заявило Самарское УФАС.

В ходе проведенной антимонопольным органом проверки были выявлены несколько значительных нарушений. Так, Самарагаз выставляет счета на оплату заказчикам, которым на самом деле не было оказано технического обслуживания внутридомового газового оборудования. В действиях компании также наблюдается уклонение от заключения договоров по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового оборудования с управляющими компаниями. Кроме того, потребителям отказывают в получении документации, связанной с обслуживанием газового оборудования.

«Отметим, что Самарагаз устанавливает одни из самых высоких цен на свои услуги. Например, в начале года стоимость технического обслуживания котла с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт составила 6243,84 ₽ в год. После вмешательства УФАС цена была снижена до 6 тыс. руб., но этот тариф по-прежнему остается наивысшим в Самарской области. Подобная ситуация наблюдается и для других услуг».

отметили в УФАС

Днем ранее, 24 октября, УФАС выпустило практически такое же заявление в отношении другой газовой компании — Газпром газораспределение Самара. Ее также обвинили в высоких ценах на обслуживание, не имеющих экономического обоснования.

ФАС