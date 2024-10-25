В Ростовской области подняли налог на игорный бизнес

В Ростовской области был скорректирован налог на игорный бизнес. Соответствующие поправки внесли в закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения». Информацию об этом сегодня, 25 октября, опубликовали на сайте Заксобрания Дона.
— С 1 января 2025 года налог на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы устанавливается в размере 10 млн рублей, — указано на сайте донского парламента.
Ранее указанная статья налога для букмекерских контор составляла 3 млн рублей. Эта цифра значилась в редакции областного закона от 4 июля 2024 года.
Напомним, в июле 2024 года федеральные власти приняли закон, разрешающий субъектам России с 1 января 2025 года устанавливать налоговую ставку на игорный бизнес в пределах от 9,5 до 10 млн рублей.