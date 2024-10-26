Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на 26 октября

В Национальном банке обнародовали курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 26 октября 2024 года, субботу. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля на субботу сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 26 октября, Нацбанк озвучил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2994 белорусского рубля, 1 евро — 3,5625 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4255 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 25 октября, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменений.
Тем временем Минэкономики сказало о самой высокой в Европе выплате белорусам.