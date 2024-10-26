Orbit Aviation LLC сможет выкупить 25% в уставном капитале «Холдинга BBCC»

Документ предоставляет право Orbit Aviation LLC приобрести доли, которые принадлежат немецкой организации Fraport AG. О том, что компания продает свою часть стало известно в сентябре 2024 года. При этом в распоряжении отмечается, что для совершения сделки других предусмотренных законодательством России разрешений, а также согласований не требуется.