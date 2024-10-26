Дилер рассказала, что ждет авторынок РФ после повышения ключевой ставки

Решение Центрального Банка России повысить ключевую ставку до 21% окажет влияние на рынок автокредитов и в целом на автомобильные продажи. Такой прогноз озвучила директор департамента по продажам финансовых услуг группы компаний «Рольф» Ольга Бойко, сообщает «Российская газета».
Специалист отметила, что в России автомобили, будь то новые или с пробегом, чаще всего приобретают в кредит. В условиях уже высоких процентных ставок дальнейший их рост приведет к снижению интереса покупателей к автомобилям.
По мнению Бойко, смягчить ситуацию могут льготные программы от автомобильных производителей и субсидирование автокредитов дистрибьюторами.
Ранее замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что
установленная Банком России на уровне 21% ключевая ставка негативно отражается как на производственных процессах, так и на инвестпроектах.