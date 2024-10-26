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Дилер рассказала, что ждет авторынок РФ после повышения ключевой ставки

Высокая процентная ставка может негативно повлиять на интерес россиян к покупке авто.

Источник: Аргументы и факты

Решение Центрального Банка России повысить ключевую ставку до 21% окажет влияние на рынок автокредитов и в целом на автомобильные продажи. Такой прогноз озвучила директор департамента по продажам финансовых услуг группы компаний «Рольф» Ольга Бойко, сообщает «Российская газета».

Специалист отметила, что в России автомобили, будь то новые или с пробегом, чаще всего приобретают в кредит. В условиях уже высоких процентных ставок дальнейший их рост приведет к снижению интереса покупателей к автомобилям.

По мнению Бойко, смягчить ситуацию могут льготные программы от автомобильных производителей и субсидирование автокредитов дистрибьюторами.

Ранее замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что 
установленная Банком России на уровне 21% ключевая ставка негативно отражается как на производственных процессах, так и на инвестпроектах.