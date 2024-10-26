Дело о незаконном строительстве в черте морского фасада Владивостока передают в суд

Борис Поздняков был арестован заочно. А Наталья Соколова ожидает суда. Сейчас стороны защиты и обвинения выясняют, где будут судить чиновницу: защита настаивает на изменении территориальной подсудности уголовного дела с передачей в суд другого субъекта РФ в пределах одного судебного кассационного округа. В сентябре 2024 года дело было возвращено в Советский районный суд Владивостока из Верховного Суда РФ, который оставил без изменения постановление Девятого кассационного суда общей юрисдикции об отказе в изменении территориальной подсудности. Предварительное слушание по данному делу назначено на 29.10.2024.