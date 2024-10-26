Дело о незаконном строительстве в черте морского фасада Владивостока передают в суд

Обвиняемые директор ООО СЗ «Примстрой» Бай Личен, его знакомый юрист Андрей Яцюк и их адвокаты ознакомились со всеми материалами уголовного дела, теперь их передают в суд. Аферистам предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве, совершённом организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Яцюк проходит по этому делу как пособник (ч. 5 ст. 33 УК РФ), который благодаря подкованности в области юриспруденции помогал предпринимателю информацией и другими средствами.
Третий участник мошеннической схемы — руководитель краевого департамента имущественных отношений Андрей Железный, по данным от апреля 2024 года находится в розыске.
Земельный участок на улице Мыс Кунгансый был присвоен застройщиком в декабре 2018 года. Землю он получил под предлогом эксплуатации гаража. Но площадь участка превышала 7 тысяч кв. метров, что в 94 раза больше площади стоявшего там гаража. Сам гараж подлежал сносу. Директор «Примстроя» заплатил за участок в 20 раз меньше кадастровой стоимости, составлявшей 37 миллионов рублей. Махинация стала возможным, так как директор имущественного департамента согласился заключить незаконный договор.
Подобная афера с приобретением больших участков земли под маленькие гаражи с целью их снести и построить вместо них жилые комплексы была реализована на сопке Шошина во Владивостоке. Один жилой комплекс там уже начали строить, соседний участок возвращают городу. В афере участвовали другой застройщик и другой директор имущественного департамента — Борис Поздняков (ГК «Эскадра») и Наталья Соколова.
В июле этого года возбуждено уголовное дело о ещё одной «гаражной» схеме. Драматизм ситуации в том, что участок на улице Сабанеева, на котором были построены «гаражи-миражи», изначально предназначался для строительства школы или детского сада. А школы во Владивостоке — крайне дефицитный элемент социальной инфраструктуры. Вероятно, в деле снова замешан Борис Поздняков, а помогавшим в афере чиновником оказался экс-начальник Управления муниципальной собственности Владивостока Андрей Елькин.
Борис Поздняков был арестован заочно. А Наталья Соколова ожидает суда. Сейчас стороны защиты и обвинения выясняют, где будут судить чиновницу: защита настаивает на изменении территориальной подсудности уголовного дела с передачей в суд другого субъекта РФ в пределах одного судебного кассационного округа. В сентябре 2024 года дело было возвращено в Советский районный суд Владивостока из Верховного Суда РФ, который оставил без изменения постановление Девятого кассационного суда общей юрисдикции об отказе в изменении территориальной подсудности. Предварительное слушание по данному делу назначено на 29.10.2024.