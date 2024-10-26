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Ремонт дорог по нацпроекту БКД завершен в Хабаровском районе

Работы проводились с мая по октябрь.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе завершился дорожный сезон 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом Владимиром Путиным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На 23 участках в 18 населенных пунктах обновили более 10,5 километра уличной сети. Работы проводились с мая по октябрь. План ремонта составлен с учетом мнений жителей. Все участки вошли в Атлас проблемных объектов края, разработанный по поручению губернатора Дмитрия Демешина.

Среди самых длинных отремонтированных объектов — улицы Центральная в Малиновке, Новая в Мирном, Амурская в Корсаково-1, Якутская в Бычихе, Юбилейная в Рощино и Садовая в Ильинке. Эти улицы составляют половину всех работ по нацпроекту.

В профильном ведомстве рассказали, что общественный контроль важен для оценки выполнения работ. Общественники проверили отремонтированную улицу Комсомольскую в селе Некрасовка. Представитель заказчика объяснил, что в ходе ремонта были заменены бордюры, выполнены работы по устройству основания и укладке асфальта, а также установлена система водоотведения.

«Ремонт этой дороги улучшит качество жизни жителей, так как обеспечит доступ к важным социальным объектам, таким как школа № 1, детский дом, почта и отделение банка. Также стоит отметить плановое обновление дорожной разметки и знаков, а также своевременную очистку дренажной системы», — рассказал заместитель председателя общественного совета при региональном минтрансе Максим Кузема.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» обновляет улично-дорожную сеть в небольших поселениях. В Хабаровском районе за последние два года отремонтировали почти 29 километров дорог.