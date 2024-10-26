Красноярск вошёл в топ городов с высоким спросом на посуточную аренду жилья

По данным аналитиков сервиса «Домклик», самый высокий спрос на посуточную аренду квартир в России — в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. При этом, в этих городах не самая высокая стоимость аренды. По этому показателю всех обгоняет Владивосток — там квартира на сутки обойдется в 4,8 тысячи рублей.
Красноярск в топ-10 городов с высоким спросом на кратковременное жилье занял седьмую строчку — это самый высокий результат среди сибирских городов. Новосибирск, также попавший в топ, находится на десятой строчке.
Дешевле всего, по информации сервиса, квартиру на сутки можно снять в Краснодаре — за 2,7 тысячи рублей. При этом спрос там в осеннее время не слишком высокий.