Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск вошёл в топ городов с высоким спросом на посуточную аренду жилья

Эксперты оценили стоимость и спрос на посуточную аренду в крупных городах.

Источник: Комсомольская правда

По данным аналитиков сервиса «Домклик», самый высокий спрос на посуточную аренду квартир в России — в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. При этом, в этих городах не самая высокая стоимость аренды. По этому показателю всех обгоняет Владивосток — там квартира на сутки обойдется в 4,8 тысячи рублей.

Красноярск в топ-10 городов с высоким спросом на кратковременное жилье занял седьмую строчку — это самый высокий результат среди сибирских городов. Новосибирск, также попавший в топ, находится на десятой строчке.

Дешевле всего, по информации сервиса, квартиру на сутки можно снять в Краснодаре — за 2,7 тысячи рублей. При этом спрос там в осеннее время не слишком высокий.

недвижимость