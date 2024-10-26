В Приангарье запланировано строительство энергетического гиганта — первой АЭС

Согласно схеме, потребность тепловых электростанций Иркутской области в органическом топливе к 2042 году вырастет до 8722 тонн условного топлива. Первый реактор на быстрых нейтронах мощностью 1255 МВт планируется ввести в эксплуатацию в 2041 году, а второй — в 2042-м. Местоположение станции пока неизвестно. Его определят по результатам предпроектных исследований.