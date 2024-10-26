В Приангарье запланировано строительство энергетического гиганта — первой АЭС

В Иркутской области планируется строительство новой атомной электростанции. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года опубликовал Системный оператор ЕЭС. Проектная документация была доработана по результатам общественного обсуждения, пишет ИА IrkutskMedia.
Согласно схеме, потребность тепловых электростанций Иркутской области в органическом топливе к 2042 году вырастет до 8722 тонн условного топлива. Первый реактор на быстрых нейтронах мощностью 1255 МВт планируется ввести в эксплуатацию в 2041 году, а второй — в 2042-м. Местоположение станции пока неизвестно. Его определят по результатам предпроектных исследований.
Проект строительства АЭС в Приангарье является частью Генеральной схемы размещения энергообъектов, которая корректируется каждые три года. В ходе недавних общественных обсуждений, прошедших с 20 августа по 18 сентября, проект получил 248 предложений по доработке, из которых 24% были учтены.
Общий объем инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры до 2042 года составит около 39,98 трлн рублей, включая развитие АЭС, ГЭС, ТЭС и возобновляемых источников энергии. На развитие электросетевого хозяйства будет выделено 2,5 трлн рублей.
Кроме строительства атомной станции, Генеральная схема предусматривает развитие гидроэнергетики в регионе. В Бодайбинском районе планируется строительство Тельмамской ГЭС на реке Мамакан с проектной мощностью 450 МВт и среднемноголетней выработкой 1,58 млрд кВт·ч.
Для обеспечения выдачи мощности новых объектов предусмотрено строительство линий электропередачи высокого напряжения.
Доработанный проект Генеральной схемы направлен в Министерство энергетики РФ и должен быть представлен на рассмотрение правительства РФ до 1 ноября, с последующим утверждением до 1 декабря текущего года.