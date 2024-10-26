Во Владивостоке на Светланской установили пешеходный пандус

Напомним, что ранее ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке в районе строящегося музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской проводятся работы по устройству тротуаров, изменению геометрии проезжей части и благоустройству территории. Завершить дорожную реконструкцию должны до конца года.