Во Владивостоке на Светланской установили пешеходный пандус

Во Владивостоке на ул. Светланская установили пешеходный пандус. Обустроенная пешеходная связь для комфортного передвижения жителей города появилась вдоль торца дома № 143. Его общая протяженность составляет 25 метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации приморской столицы.
Подрядная организация ООО «Клевер» выполнила демонтаж асфальтового покрытия, монтаж железобетонных конструкций и оборудования, а также заливку фундамента, штукатурные работы и окраску конструкций.
Как рассказал заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода, сейчас ведется приемка выполненных работ, все выявленные недочеты подрядная организация будет устранять.
Напомним, что ранее ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке в районе строящегося музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской проводятся работы по устройству тротуаров, изменению геометрии проезжей части и благоустройству территории. Завершить дорожную реконструкцию должны до конца года.