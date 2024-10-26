«Непростая работа»: в Красноярске начали сносить дома в зоне КРТ

В Красноярске пошли под снос два частных дома в зоне комплексного развития территории.
Работы произвела компания-застройщик «СтройИндустрия», отвечающая за КРТ в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Карла Либкнехта — Ленина. Компания уже выкупила 120 объектов у 145 владельцев. Из них 91 участок относится к первой очереди застройки, что составляет 61% от запланированного объема.
В компании отметили, что процесс подготовки к сносу непростой: необходимо получить разрешение, затем дома до начала работ нужно отключить от электричества и водоснабжения. Работы ведутся совместно с ресурсоснабжающими организациями. так как многие дома имеют незаконные врезки, которые необходимо найти, определить от какой сети жильё запитано и отключить нежилой дом так, чтобы не коснулось остальных.
Дома давно выкуплены застройщиком, а бывшие хозяева переехали в новые квартиры. А тем, у кого были огороды компания пошла на встречу и отсрочила переезд, чтобы те смогли закончить дачный сезон.
Ранее жители Николаевки сами просили разобрать пустующие дома, чтобы туда не лазили мародеры. После сноса объекты будут сняты с кадастрового учета, а территория подготовлена для дальнейшего развития. Дома, которые сносят не относятся к историческим или культурным памятникам Красноярска.
Проект КРТ в Николаевке реализуется в соответствии с утвержденной дорожной картой.
В настоящее время в Красноярске реализуется восемь проектов КРТ, благодаря которым территории города смогут превратиться в благоустроенные, современные районы с развитой инфраструктурой и социальными объектами.