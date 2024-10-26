«Непростая работа»: в Красноярске начали сносить дома в зоне КРТ

В компании отметили, что процесс подготовки к сносу непростой: необходимо получить разрешение, затем дома до начала работ нужно отключить от электричества и водоснабжения. Работы ведутся совместно с ресурсоснабжающими организациями. так как многие дома имеют незаконные врезки, которые необходимо найти, определить от какой сети жильё запитано и отключить нежилой дом так, чтобы не коснулось остальных.