Завершить капитальный ремонт виадука в Мегете планируют в 2025 году

В поселке Мегет Ангарского городского округа продолжается капитальный ремонт виадука через железнодорожные пути в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил объект во время рабочей поездки, чтобы оценить ход работ. В мероприятии также приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов, депутаты регионального Законодательного собрания и мэр Ангарска Сергей Петров, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
На данный момент специалисты подрядной организации занимаются бетонированием опорных конструкций, что обеспечит прочность и устойчивость виадука. Проект предусматривает установку металлического пролетного строения, поставку которого ожидают в ноябре. Его монтаж завершат к марту 2025 года. Кроме того, планируется обустройство системы водоотвода и наружного освещения, а также благоустройство подходов к виадуку. Общая стоимость проекта составляет 511 млн рублей.
«Ремонт этого виадука необходим, он был аварийным. Я встречался с местными жителями, они жаловались на состояние объекта, который связывает две части поселка Мегет. Наконец работы начались, было немало вопросов — и по определению финансирования, и по изменению проекта, потому что необходимых работ оказалось больше, чем ранее предполагалось,» — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор также заверил, что контроль за работами со стороны правительства региона будет продолжен.
По словам министра транспорта Максима Лобанова, на время ремонта водители легкового транспорта используют временный проезд через станцию Вересовка, а для жителей организовали автобусное сообщение до путепровода и обратно с обеих сторон поселка.
Виадук был построен в 1976 году и с тех пор капитально не ремонтировался. Разрушение конструкции было выявлено в 2017 году, и первоначальный проект ремонта предполагал повторное использование железобетонных балок. Однако в 2023 году выяснилось, что их состояние не соответствует нормативам, что потребовало корректировки проектной документации.
С 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и областного проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на ремонт дорог Ангарского округа из областного бюджета выделено 1,7 млрд рублей. На эти средства были проведены работы на участках общей протяженностью 71,46 км, включая ремонт подъездов и улиц.
Завершение ремонта виадука в Мегете ожидается в 2025 году.