Завершить капитальный ремонт виадука в Мегете планируют в 2025 году

«Ремонт этого виадука необходим, он был аварийным. Я встречался с местными жителями, они жаловались на состояние объекта, который связывает две части поселка Мегет. Наконец работы начались, было немало вопросов — и по определению финансирования, и по изменению проекта, потому что необходимых работ оказалось больше, чем ранее предполагалось,» — отметил Игорь Кобзев.