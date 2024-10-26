В Находке запустили строительство двух новых краболовных судов

За годы работы на Находкинском судоремонтном заводе было построено свыше 60 судов самых разных типов. Сегодня под наблюдением специалистов Российского морского регистра здесь строятся не только два краболова для «Амуррыбпрома», но и 11 других промысловых судов. Ранее «АиФ-Приморье» писал о постройке в Приморье таких краболовов, как «Капитан Хазан» и «Пума».