В Находке запустили строительство двух новых краболовных судов

В Приморье на Находкинском судоремонтном заводе началась постройка двух современных краболовов проекта GM 5.03 для компании ООО «Амуррыбпром». Как уточняет пресс-служба Российского морского регистра судоходства (РС), завершение работ планируется на 2028 год. Новые суда станут промысловыми ярусоловами, специально приспособленными для ловли краба.
Торжественная закладка килей судов состоялась в пятницу, 25 октября, при участии директора Дальневосточного филиала РС Павла Шихова и начальника Приморского отделения филиала Андрея Чураева. Представители РС отметили, что инженеры-инспекторы будут следить за строительством, обеспечивая техническое наблюдение на всех его этапах.
Проект GM 5.03, созданный специалистами ООО «Глобокс морское проектирование», предполагает строительство судов длиной 64,5 метра и шириной 10,6 метра, с высотой борта 4,6 метра. Дедвейт краболовов составляет 694 тонны, а полное водоизмещение — 1700 тонн. Эти суда будут соответствовать классу КМ⍟ Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing Vessel, что гарантирует их устойчивость в сложных условиях и пригодность для работы в замерзающих водах.
За годы работы на Находкинском судоремонтном заводе было построено свыше 60 судов самых разных типов. Сегодня под наблюдением специалистов Российского морского регистра здесь строятся не только два краболова для «Амуррыбпрома», но и 11 других промысловых судов. Ранее «АиФ-Приморье» писал о постройке в Приморье таких краболовов, как «Капитан Хазан» и «Пума».