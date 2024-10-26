Малоимущие семьи получат 270 тысяч сумов для оплаты счетов за газ и электроэнергию

В ближайшие дни в Узбекистане начнутся выплаты единовременной компенсации для малоимущих семей в размере 270 тысяч сумов, чтобы они могли покрыть часть расходов на газ и электроэнергию. Конечно, сумма не слишком велика, но, как говорится, «дарёному коню в зубы не смотрят».