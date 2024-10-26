Малоимущие семьи получат 270 тысяч сумов для оплаты счетов за газ и электроэнергию

Кому и когда будут выплачены компенсации?
Выплаты получат 1,4 миллиона нуждающихся семей. Государство выделило на это более 370 миллиардов сумов. До конца октября Центр социальных услуг «Инсон», Ассоциация махалли и хокимияты сформируют списки нуждающихся семей, которые затем получат выплаты.
С началом отопительного сезона (ноябрь — февраль) расходы на коммунальные платежи значительно возрастают. Чтобы смягчить этот финансовый удар, государство один раз в год выплачивает помощь по двум категориям:
1. Основной список — включает семьи, которые уже получают детские пособия и/или материальную помощь через «Единый реестр социальной защиты». В эту категорию входит 1,2 миллиона семей.
2. Дополнительный список — для прочих нуждающихся семей, которых насчитывается около 180 тысяч.
Суммы будут перечислены на карты «Халк банка» до 27 ноября 2024 года.
Как получить компенсацию?
Чтобы попасть в список нуждающихся и получить компенсацию, нужно обратиться в свою махаллю. Для консультаций или разрешения споров работает горячая линия Центра социальных услуг «Инсон» по короткому номеру 1140.