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Малоимущие семьи получат 270 тысяч сумов для оплаты счетов за газ и электроэнергию

В ближайшие дни в Узбекистане начнутся выплаты единовременной компенсации для малоимущих семей в размере 270 тысяч сумов, чтобы они могли покрыть часть расходов на газ и электроэнергию. Конечно, сумма не слишком велика, но, как говорится, «дарёному коню в зубы не смотрят».

Источник: Vaib.Uz

Кому и когда будут выплачены компенсации?

Выплаты получат 1,4 миллиона нуждающихся семей. Государство выделило на это более 370 миллиардов сумов. До конца октября Центр социальных услуг «Инсон», Ассоциация махалли и хокимияты сформируют списки нуждающихся семей, которые затем получат выплаты.

С началом отопительного сезона (ноябрь — февраль) расходы на коммунальные платежи значительно возрастают. Чтобы смягчить этот финансовый удар, государство один раз в год выплачивает помощь по двум категориям:

1. Основной список — включает семьи, которые уже получают детские пособия и/или материальную помощь через «Единый реестр социальной защиты». В эту категорию входит 1,2 миллиона семей.

2. Дополнительный список — для прочих нуждающихся семей, которых насчитывается около 180 тысяч.

Суммы будут перечислены на карты «Халк банка» до 27 ноября 2024 года.

Как получить компенсацию?

Чтобы попасть в список нуждающихся и получить компенсацию, нужно обратиться в свою махаллю. Для консультаций или разрешения споров работает горячая линия Центра социальных услуг «Инсон» по короткому номеру 1140.

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