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Мэр Хабаровска оценил готовность коммунальщиков к первому снегопаду

Также градоначальник анонсировал нововведение, которое должно помочь водителям в гололёд.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил готовность МБУ «Южное» к зимнему сезону, осмотрев технику и обсудив с сотрудниками состояние парка. Также он озвучил план действий в первые дни снегопадов и анонсировал новую меру поддержки водителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как заключил градоначальник, вся имеющаяся техника — 122 единицы — готова к уборке снега, а в ближайшее время поступят еще 12 машин, приобретенных на дополнительные 150 миллионов рублей, выделенные городом и краем. Новая техника произведена в России и Белоруссии.

Для оперативного реагирования на возможные снегопады и ЧС планируется привлекать технику коммерческих предприятий. Однако остро стоит вопрос нехватки водителей грейдеров и погрузчиков. Чтобы решить эту проблему, власти города рассматривают повышение зарплат и помощь с жильем.

«Эту проблему решает руководитель соответствующего структурного подразделения администрации города. Для привлечения новых сотрудников и удержания действующих планируется повысить заработную плату с помощью аккордно-премиальной системы. Кроме того, будет предоставлена помощь с жильем, включая возможность получения служебного или коммерческого найма», — отметил Кравчук.

С началом морозов дороги будут обрабатывать реагентами, а с усилением морозов — песчано-соляной смесью. На подъёмах и спусках города дополнительно установят контейнеры с песком и солью, чтобы водители могли самостоятельно подсыпать смесь при гололеде.

С началом морозов дороги будут обрабатывать реагентами, а при более низких температурах — песчано-соляной смесью, которую уже заготовили в полном объеме. На подъемах и спусках улиц Волочаевская, Запарина и Калинина дополнительно установят контейнеры с песчано-соляной смесью, чтобы водители могли самостоятельно подсыпать её под колеса при гололеде. Если эта мера окажется эффективной, аналогичные контейнеры разместят и на других улицах города.