Мэр Хабаровска оценил готовность коммунальщиков к первому снегопаду

С началом морозов дороги будут обрабатывать реагентами, а при более низких температурах — песчано-соляной смесью, которую уже заготовили в полном объеме. На подъемах и спусках улиц Волочаевская, Запарина и Калинина дополнительно установят контейнеры с песчано-соляной смесью, чтобы водители могли самостоятельно подсыпать её под колеса при гололеде. Если эта мера окажется эффективной, аналогичные контейнеры разместят и на других улицах города.