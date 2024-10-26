«Белорусы съедают 2,2 тысячи тонн в год». Белорусская мягкая карамель стала производиться под Воложином

Белорусская мягкая карамель будет изготавливаться на базе филиала кондитерской фабрики «Слодыч». В Ивенце будут выпускать девять различных видов конфет: стики и пастилки с разными вкусами, миксовые конфеты и т.д. Для Беларуси этот проект инновационный и импортозамещающий, так как до этого момента всю мягкую карамель Беларусь импортировала.