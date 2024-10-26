«Белорусы съедают 2,2 тысячи тонн в год». Белорусская мягкая карамель стала производиться под Воложином

В Беларуси начали производить мягкую карамель, которую раньше только закупали за границей, сообщает БелТА.
Так, в городском поселке Ивенец Воложинского района открылась новая производственная линия по изготовлению мягкой карамели. Производство реализуется в рамках масштабной инициативы «Один район, один проект».
Белорусская мягкая карамель будет изготавливаться на базе филиала кондитерской фабрики «Слодыч». В Ивенце будут выпускать девять различных видов конфет: стики и пастилки с разными вкусами, миксовые конфеты и т.д. Для Беларуси этот проект инновационный и импортозамещающий, так как до этого момента всю мягкую карамель Беларусь импортировала.
— Отечественные конфеты будут ничуть не хуже заграничных аналогов, а качеством и ценой и вовсе порадуют белорусских потребителей, — заверил директор кондитерской фабрики «Слодыч» Александр Нечай.
По оценкам, белорусы потребляют около 2,2 тысячи тонн мягкой карамели в год. А производственные мощности в Ивенце рассчитаны на ежегодный выпуск 1,2 тысячи тонн продукта, таким образом ежемесячно здесь будут выпускать примерно 90−100 тонн сладости.
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