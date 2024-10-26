Между Минском и Мозырем запустят электропоезда

Из Мозыря поезда будут отправляться в 5:40 и 17:57 с прибытием в Минск в 9:34 и 21:46 соответственно. Из столицы поезда запланированы в 13:45 и 19:38, в Мозырь они прибудут в 17:36 и 23:50.