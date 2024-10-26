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Между Минском и Мозырем запустят электропоезда

C 1 ноября запустят регулярное движение электропоездов бизнес-класса между Минском и Мозырем. Как сообщила БелЖД, это стало возможным благодаря завершению работ по электрификации и модернизации инфраструктуры участка Калинковичи — Барбаров.

В расписании будут две ежедневные пары электропоездов региональных линий бизнес-класса № 874/873 и № 876/875. С 1 ноября они будут курсировать по маршруту Мозырь — Калинковичи — Минск и обратно.

Из Мозыря поезда будут отправляться в 5:40 и 17:57 с прибытием в Минск в 9:34 и 21:46 соответственно. Из столицы поезда запланированы в 13:45 и 19:38, в Мозырь они прибудут в 17:36 и 23:50.

Как сообщалось ранее, к городам-спутникам Минска Дзержинску, Заславлю, Логойску, Смолевичам, Фаниполю и поселку Руденск планируется построить скоростные дороги для поездов.