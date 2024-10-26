Олбани
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульяновск хотят соединить с Самарой и Казанью высокоскоростной ЖД- магистралью

Перспективный проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Ульяновскую, Самарскую области и Татарстан, обсуждали в минувшую пятницу губернаторы Самарской и Ульяновской областей Вячеслав Федорищев и Алексей Русских.

Источник: Коммерсантъ

Об этом глава Ульяновской области сообщил в своем Telegram-канале.

Проект, по словам господина Русских, предполагается реализовать совместно с РЖД и включен в стратегию развития железных дорог до 2035 года. Главы регионов подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве регионов с РЖД в целях реализации этого проекта.

Алексей Русских также отметил, что на встрече обсуждалась работа регионов над совместным национальным турмаршрутом «Вкус Великой Волги».

«Завершаем формирование заявки в Минэкономразвития РФ — будем добиваться федеральной поддержки. Тему недавно обсуждали с главой ведомства Максимом Решетниковым. Маршрут объединит достопримечательности двух областей, будет рассчитан на 5 дней. От нашего региона в числе мест посещений: геопарки “Ундория” и “Сенгилеевские горы”, музеи Ульяновска».

пояснил губернатор Ульяновской области

Алексей Русских также предложил Вячеславу Федорищеву «активнее использовать потенциал ульяновских станкостроительных заводов». Напомним, на этой неделе в Ульяновске возобновил свою работу Ульяновский станкостроительный завод (ООО). Этот завод японско-немецкого концерна DMG-MORI прекратил работу в марте 2022 года, а в феврале 2024 года указом президента РФ Владимира Путина был передан под временное управление Росимущества.