Ульяновск хотят соединить с Самарой и Казанью высокоскоростной ЖД- магистралью

Об этом глава Ульяновской области сообщил в своем Telegram-канале.
Проект, по словам господина Русских, предполагается реализовать совместно с РЖД и включен в стратегию развития железных дорог до 2035 года. Главы регионов подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве регионов с РЖД в целях реализации этого проекта.
Алексей Русских также отметил, что на встрече обсуждалась работа регионов над совместным национальным турмаршрутом «Вкус Великой Волги».
«Завершаем формирование заявки в Минэкономразвития РФ — будем добиваться федеральной поддержки. Тему недавно обсуждали с главой ведомства Максимом Решетниковым. Маршрут объединит достопримечательности двух областей, будет рассчитан на 5 дней. От нашего региона в числе мест посещений: геопарки “Ундория” и “Сенгилеевские горы”, музеи Ульяновска».
Алексей Русских также предложил Вячеславу Федорищеву «активнее использовать потенциал ульяновских станкостроительных заводов». Напомним, на этой неделе в Ульяновске возобновил свою работу Ульяновский станкостроительный завод (ООО). Этот завод японско-немецкого концерна DMG-MORI прекратил работу в марте 2022 года, а в феврале 2024 года указом президента РФ Владимира Путина был передан под временное управление Росимущества.