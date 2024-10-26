Ульяновск хотят соединить с Самарой и Казанью высокоскоростной ЖД- магистралью

Алексей Русских также предложил Вячеславу Федорищеву «активнее использовать потенциал ульяновских станкостроительных заводов». Напомним, на этой неделе в Ульяновске возобновил свою работу Ульяновский станкостроительный завод (ООО). Этот завод японско-немецкого концерна DMG-MORI прекратил работу в марте 2022 года, а в феврале 2024 года указом президента РФ Владимира Путина был передан под временное управление Росимущества.