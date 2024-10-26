На охрану Заксобрания Петербурга потратят 30,5 млн рублей

«Иметь в наличие собственную комнату хранения оружия, разрешение на хранение и использование оружия, не менее 26 (двадцати шести) единиц. Для обеспечения единовременной смены 12-ти постов (в будний день) требуется 24 единицы оружия + 2 единицы оружия на дополнительные посты в дни заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», — прописано в обязанностях исполнителя.