На охрану Заксобрания Петербурга потратят 30,5 млн рублей

В документах конкурса указано, что подрядчику необходимо будет обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий, охранять имущество и объекты, вести пропускной режим.
«Иметь в наличие собственную комнату хранения оружия, разрешение на хранение и использование оружия, не менее 26 (двадцати шести) единиц. Для обеспечения единовременной смены 12-ти постов (в будний день) требуется 24 единицы оружия + 2 единицы оружия на дополнительные посты в дни заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», — прописано в обязанностях исполнителя.
Дата приема под охрану назначена на 1 декабря 2024 года. Услуги будут предоставляться до 30 июня 2025 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЗакС Петербурга предложит штрафовать за невоспитанных детей в 15 раз строже.